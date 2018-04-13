أمطار رعدية وأتربة تؤدي لشبه انعدام الرؤية بعدة مناطق بالمملكة

إبراهيم الزهراني(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، صباح اليوم الجمعة، تنبيهًا متقدمًا لسكان منطقة القصيم، ينذر باستمرار النشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، تصل إلى أقل من 2 كم.

وتوقعت الأرصاد، أن تبدأ هذه الحالة على منطقة القصيم، من الساعة 9:10 من اليوم الجمعة الموافق 13 /4 / 2018م، حتى الساعة 21:00 من نفس اليوم.

أما منطقة الرياض، فحذرت الأرصاد من استمرار النشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، تصل إلى أقل من 1 كم أو شبه انعدام الرؤية بالمنطقة، كما توقعت هطول أمطار رعدية.

وتبدأ هذه الحالة بالرياض وتضم ” الرياض، ثادق، العزيزية، رويغب، بنيان، الخرج، والأجزاء المجاورة لها ” ، من الساعة 10:00 من اليوم الجمعة، حتى الساعة 22:00 من اليوم ذاته.

كما أصدرت الأرصاد، تنبيهًا متقدمًا لسكان مناطق ” الباحة وعسير وجازان ” ، يفيد باستمرار هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط الرياح السطحية، وذلك من الساعة 10:00 حتى الساعة 22:00 من اليوم الجمعة.

ونبهت الأرصاد، أهالي منطقة نجران، من استمرار التدني في مدى الرؤية الأفقية، بسبب العوالق الترابية والأتربة، كما توقعت هطول أمطار رعدية على المنطقة.

وتبدأ هذه الحالة على منطقة نجران، من الساعة 10:00 من اليوم الجمعة، حتى الساعة 22:00 من اليوم ذاته.

فيما أنذرت الأرصاد، سكان المنطقة الشرقية وتشمل: ” حفر الباطن، القيصومة، والأجزاء المجاورة ” ، بنشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، مع احتمال ظهور تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع، قد تتخللها سحب رعدية ممطرة.

وتوقعت الأرصاد، أن تبدأ هذه الحالة على المنطقة الشرقية، من الساعة 10:00 حتى الساعة 22:00 من اليوم الجمعة.