رئيس ” بلدي مكة ” : المواطنون يشتكون الطرق.. و مراقبة الأسعار ليس اختصاصنا
أوضح رئيس المجلس البلدي بمكة المكرمة، مستور بن مبارك المطرفي، أن أبرز المطالب المستحقة للمواطنين تتمثل فيما يتعلق بالطرق ومشكلاتها من حفر وترصيف.
وأضاف ” المطرفي ” ، أن مشاكل الطرق تتضمن بعض الملاحظات الخاصة بأعمال الرش ومكافحة الحيوانات الضالة وصيانة الحدائق ومخلفات البناء، مؤكداً أنه تم تشكيل لجان عمل لحل هذه المشاكل.
وأكد أن المجلس ليس له دور في مراقبة الأسعار، مشيراً إلى أنها من اختصاص وزارة التجارة وجمعية حماية المستهلك، وموضحاً أنه يتفاعل مع بعض مطالبات المواطنين ويجتمع مع أكثر من جهة للإسراع فيما يخدم مصلحة المواطن.
وأشار إلى أن مشكلة عدم الرد من قبل الإدارات المعنية بأمانة المنطقة، على المجلس، لم تنته تماماً، إلا أنه يوجد تحسناً ملحوظاً في الرد على القرارات والتجاوب معها.
لزهارى ،الوادي[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 2 ساعتين
الأسعار فى مكة يكاد المرء ان يصفها بالمنكرة وكان على المختصين ان لا يقف موقف المتفرج وكان الأمر لا يعنيه الشطط فى الأسعار يكاد لا يقبله الا من فقد ضميره القول بان الإسلام لم يجعل سقف للفائدة مبالغ فيه لان وقتنا الحالى يختلف عن عهد الرسول والخلفاء الراشدين لان حياتهم تختلف جذريا عن عهدنا وحياتنا !؟
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 28553 ] نشر منذ 29 دقيقة
طيب وشبكة الأتصالات هاالشبكه الجيعانه
الي مغير تبلع فاالتعليقات
مين يراقبها ولمن نشتكي
هذا ثالث تعليق
أضطريت لكتابته فاالواتس وأعادة نسخة
أخس شبكة فاالعالم🗣️
alfahd42[ عدد التعليقات: 16315 ] نشر منذ 25 دقيقة
الله يعينا عليهم وفواتيرهم