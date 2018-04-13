رئيس ” بلدي مكة ” : المواطنون يشتكون الطرق.. و مراقبة الأسعار ليس اختصاصنا

عادل الحربي(صدى):

أوضح رئيس المجلس البلدي بمكة المكرمة، مستور بن مبارك المطرفي، أن أبرز المطالب المستحقة للمواطنين تتمثل فيما يتعلق بالطرق ومشكلاتها من حفر وترصيف.

وأضاف ” المطرفي ” ، أن مشاكل الطرق تتضمن بعض الملاحظات الخاصة بأعمال الرش ومكافحة الحيوانات الضالة وصيانة الحدائق ومخلفات البناء، مؤكداً أنه تم تشكيل لجان عمل لحل هذه المشاكل.

وأكد أن المجلس ليس له دور في مراقبة الأسعار، مشيراً إلى أنها من اختصاص وزارة التجارة وجمعية حماية المستهلك، وموضحاً أنه يتفاعل مع بعض مطالبات المواطنين ويجتمع مع أكثر من جهة للإسراع فيما يخدم مصلحة المواطن.

وأشار إلى أن مشكلة عدم الرد من قبل الإدارات المعنية بأمانة المنطقة، على المجلس، لم تنته تماماً، إلا أنه يوجد تحسناً ملحوظاً في الرد على القرارات والتجاوب معها.