بالصور.. مواصفات ” لكزس ES ” الجيل السابع 2019 قبل تدشينها في 25 أبريل

طوكيو(صدى):

تزايد إقبال المستهلكين على الكروس أوفر والـ SUV أثّر بالسلب على مبيعات السيارات السيدان والرياضية، نتاج ذلك، هنالك تغييرات تلوح في الأفق لخط إنتاج لكزس، حيث ينوي الصانع الياباني إيقاف GS ذات الدفع الخلفي لتباطؤ مبيعاتها واستبدال ES أمامية الدفع محلّها.

هذا يعني بأن ES ستتولى وحدها المنافسة باسم لكزس في قطاع السيدان الفاخر متوسط الحجم، إذا، ما الذي سيبدو عليه الجيل القادم منها؟

تصميم LS

سيُحاكي تصميم ES الفخامة والعصرية التي رأيناها في LS الرائدة، حيث ستحصل على شبك أمامي عدواني بفتحات تهوية عمودية، خطوط عريضة حادة على الجسد، لمسات كرومية كثيفة بأنحاء الجسد، مصابيح خلفية أفقية.

منصة TNGA

ستستند على هندسية تويوتا المعمارية العالمية الجديدة TNGA والتي يتم استخدامها في C-HR، بريوس، كامري، أفالون، كورولا، وغيره من موديلات الشركة.

بالنسبة إلى ES، فإن ذلك يعني بأنها ستتشارك إعدادات المنصة في أفالون الجديدة مع قاعدة عجلات مماثلة، ما سيؤدي إلى زيادة المساحة بالمقاعد الخلفية، تجربة قيادة ديناميكية، مميزات سلامة عالية التقنية.

مولدات طاقة مألوفة

متوقع استمرار ES بأن يكون محرك 3.5 لتر 6 سلندر هو القياسي لها مع رفع قوته إلى حدود 300 حصان واتصاله بجير اوتوماتيكي ثماني السرعات يستبدل الحالي سداسي السرعات، على أن تبقي على نظام الدفع الأمامي وإضافة خيار للدفع الرباعي تعويضاً عن GS.

سيتم أيضاً توفير نسخة هايبرد بمحرك بترول 4 سلندر وموتور كهربائي يكون نفسه المستخدم في كامري 2018.

المنافسون والوصول للأسواق

لكزس ES الجيل السابع 2019 ستنزل على الساحة مطلع العام المقبل لمنافسة مرسيدس S-Class، بي إم دبليو الفئة الخامسة، أودي A6، جاكوار XF، فولفو S90، لينكولن كونتيننتال، على أن يتم تدشينها يوم الأربعاء الموافق 25 أبريل 2018 في معرض بكين للسيارات 2018.