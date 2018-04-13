بالفيديو.. رؤى الصبان لمنتقدي ملابسها: ما يهمني رأيكم

نورة الشهري (صدى):

هاجمت الإعلامية رؤى الصبان زوجة الإعلامي السعودي حمود الفايز ، منتقدي ملابسها خلال افتتاحها أحد محلات الورود بدبي ، في مقطع فيديو نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

وقالت رؤى في الفيديو ” مساء الخير عليكم جميعا .. تعقيبا على لبسي .. ترى والله لبسي عاجبني واللي طالعين يعيبون ويقولون مو حلو .. أنا أصلا ما يهمني رأيك لأني ما طلبته ” .

وتابعت رؤى ” أنا فعلا عاجبني اللبس .. الفاشونيستات ياللي ما شاء الله هم ياللي يعرفون يلبسون .. روحوا ابحثوا وشوفوا الترند ها السنة أن تيشرت يتلبس على تنوره .. وياللي قاعدين يقولون متنانة شو يعني أنتم ما تمتنون مو ببشر ! ” .

ثم قامت بنشر عدد من الصور لموديلز يرتدين تيشرتات على تنورات .