النني يوضح أسباب البقاء في الأرسنال ورفض العروض الأخرى

ماجد محمد(صدى):

أشار المحترف المصري في صفوف الأرسنال محمد النني، إلى أنه يرغب في الاستمرار مع فريقه الإنجليزي، رغم العروض المقدمة إليه من الأندية الأخرى.

وقال ” النني ” : ” كانت هناك بعض الأندية المهتمة بي لأنني لم أكن ألعب مباريات كافية، وربما ظنوا أنهم قادرين على ضمي أو حتى استعارتي ” .

وتابع : ” تحدثت مع إدارة النادي هنا وقلت لهم أنني لا أريد المغادرة، أريد أن أقاتل من أجل موقفي ” .

و أضاف : ” أنا أثق بنفسي، ولدي حلم أواصله وأنا لن أتخلى عنه، حلمي وهذا هو واحد من أكبر الأندية في العالم وأريد البقاء ” .