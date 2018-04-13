النني يوضح أسباب البقاء في الأرسنال ورفض العروض الأخرى
أشار المحترف المصري في صفوف الأرسنال محمد النني، إلى أنه يرغب في الاستمرار مع فريقه الإنجليزي، رغم العروض المقدمة إليه من الأندية الأخرى.
وقال ” النني ” : ” كانت هناك بعض الأندية المهتمة بي لأنني لم أكن ألعب مباريات كافية، وربما ظنوا أنهم قادرين على ضمي أو حتى استعارتي ” .
وتابع : ” تحدثت مع إدارة النادي هنا وقلت لهم أنني لا أريد المغادرة، أريد أن أقاتل من أجل موقفي ” .
و أضاف : ” أنا أثق بنفسي، ولدي حلم أواصله وأنا لن أتخلى عنه، حلمي وهذا هو واحد من أكبر الأندية في العالم وأريد البقاء ” .
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