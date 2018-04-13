انتشار ظاهرة الاستيلاء على الأرضي الحكومية في مكة والمواطنون يطالبون بالرقابة

نايف السالم(صدى):

انتشرت الأونة الأخيرة عملية احتيال السماسرة على الأراضي التابعة للحكومة، خاصة في مكة المكرمة، وبيعها للمواطنين بصكوك غير شرعية.

ويختار السماسرة أماكن بعيدة عن أعين الرقابة؛ في الجهة الغربية والجنوبية والشمالية لبيع الأراضي في مخططات عشوائية بثمن رخيصة.

وحذرت أمانة مكة من الرسائل التي تروج لمخطط غرب مكة؛ حرصًاعلى حقوق المواطنين وأموالهم، مشددة على عدم انسياقهم خلف هؤلاء السماسرة.

وفي هذا السياق طالب المواطنين بتفعيل دور اللجان لمنع التعديات على الأراضي الحكومية والخاصة، التي لا يوجد عليها مراقبة.

وكشف عدد من المواطنين إن تلك الظاهرة أصبحت ملفتة للانتباه خلال السنوات الأخيرة؛ حيث نجح عدد من السماسرة في الاستيلاء على الأراضي وبيعها بمبالغ ضخمة، دون إعطاءهم صكوك شرعية.

ولفت المواطنين إلى أهمية محاسبة هؤلاء السماسرة، موضحين أن عدم وجود عقاب حازم وصارم؛ سبب في انتشارهم.

وفي هذا الصدد أوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس ممدوح بن محمد عراقي، أن هناك نشاط دائم لمراقبة وإزالة مواقع التعديات في المخططات والأحياء السكنية للقضاء على تلك الظاهرة.