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  3. أبرزها الأسنان الطبيعية.. اشتراطات هامة يتطلبها ” تبييض الأسنان “

أبرزها الأسنان الطبيعية.. اشتراطات هامة يتطلبها ” تبييض الأسنان “

أبرزها الأسنان الطبيعية.. اشتراطات هامة يتطلبها ” تبييض الأسنان “
أماني الغامدي(صدى):

كشفت مبادرة ” برو دينت ” الألمانية، أن تبييض الأسنان يتطلب عدة اشتراطات هامة، أبرزها الأسنان الطبيعية، لافتة إلى إمكانية إجراء التبييض مع الأسنان ذات الجذور المعالجة.

وأوضحت المبادرة المعنية بصحة الأسنان، أنه من أبرز تلك الاشتراطات:

– يجب أن تكون الأسنان خالية من التسوس ولا تعاني من التهاب دواعم السن، لذا ينبغي إجراء فحصوات شاملة للأسنان قبل إجراء التبييض.
– للحفاظ على تأثير التبييض لأطول وقت ممكن، ينبغي الإقلاع عن التدخين.
– يجب التقليل من تناول الشاي والقهوة قدر المستطاع.

 


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