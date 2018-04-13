أبرزها الأسنان الطبيعية.. اشتراطات هامة يتطلبها ” تبييض الأسنان “

أماني الغامدي(صدى):

كشفت مبادرة ” برو دينت ” الألمانية، أن تبييض الأسنان يتطلب عدة اشتراطات هامة، أبرزها الأسنان الطبيعية، لافتة إلى إمكانية إجراء التبييض مع الأسنان ذات الجذور المعالجة.

وأوضحت المبادرة المعنية بصحة الأسنان، أنه من أبرز تلك الاشتراطات:

– يجب أن تكون الأسنان خالية من التسوس ولا تعاني من التهاب دواعم السن، لذا ينبغي إجراء فحصوات شاملة للأسنان قبل إجراء التبييض.

– للحفاظ على تأثير التبييض لأطول وقت ممكن، ينبغي الإقلاع عن التدخين.

– يجب التقليل من تناول الشاي والقهوة قدر المستطاع.