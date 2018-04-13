” الجوازات ” توضح آلية إصدار تأشيرة الخروج النهائي بعد ربطها بالرسوم

عادل الحربي(صدى):

ردت المديرية العامة للجوازات على الاستفسارات التي وردتها حول ربط إصدار تأشيرة الخروج النهائي بسداد المقابل على الوافدين والمرافقين.

وأوضحت أنه لكي يتمكن الوافد من إصدار تأشيرة خروج النهائي يجب عليه ضرورة سداد المقابل المالي عن المرافقين والتابعين له بالقطاع الخاص حتى تاريخ إصدار تأشيرة الخروج النهائي.

وأضافت أن ذلك يأتي بموجب التنظيم الذي بدأ التطبيق منذ يوليو 2017 بمعدل 100 ريال شهرياً عن كل مرافق أو تابع، ترتفع إلى 200 ريال ابتداء من يوليو المقبل.

كما ذكرت أن تمديد تأشيرة الزيارة يكون بحد أقصى 180 يوماً، لافتة إلى شمول مرافق العامل المنزلي والتابع له بقرار المقابل المالي، ويمكن تجديد تأشيرة الزيارة عبر منصة أبشر قبل انتهائها بسبعة أيام.