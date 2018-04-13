بالفيديو.. رئيس محكمة التنفيذ بالرياض: إيقاف الخدمات لا يمنع من تجديد الهوية

عادل الحربي (صدى):

أكد الشيخ عبدالله البهلال، رئيس محكمة التنفيذ بالرياض، أن إيقاف الخدمات لا يمنع من تجديد الهوية والأوراق الثبوتية الرسمية للفرد والأسرة.

وأضاف خلال لقاءه ببرنامج ” ياهلا ” مساء أمس، أن إذا حدث ذلك في الأحوال المدنية أو التأمينات أو جهة معنية، فإن ذلك يعد تصرفات فردية.