بالفيديو.. رئيس محكمة التنفيذ بالرياض: إيقاف الخدمات لا يمنع من تجديد الهوية
أكد الشيخ عبدالله البهلال، رئيس محكمة التنفيذ بالرياض، أن إيقاف الخدمات لا يمنع من تجديد الهوية والأوراق الثبوتية الرسمية للفرد والأسرة.
وأضاف خلال لقاءه ببرنامج ” ياهلا ” مساء أمس، أن إذا حدث ذلك في الأحوال المدنية أو التأمينات أو جهة معنية، فإن ذلك يعد تصرفات فردية.
رئيس محكمة التنفيذ في الرياض الشيخ #عبدالله_البهلال#إيقاف_الخدمات لا يمنع من تجديد الهوية والأوراق الثبوتية الرسمية للفرد والأسرة#إيقاف_الخدمات_في_ياهلا pic.twitter.com/PqDZSGnr7g
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) ١٢ أبريل، ٢٠١٨
المر[ عدد التعليقات: 1064 ] نشر منذ 24 دقيقة
الان بعد قرار الوزير العدل مايمنع والا قبل الاف راحوا الاحوال معطله اوراقهم الثبوتيه من تجديد واضافه وغيره وتوقيف راتب توقيف الخدمات يشرد اسر كامله ولايجيب لصاحب الحق شي
المر[ عدد التعليقات: 1064 ] نشر منذ 21 دقيقة
تقسيط المبلغ وجدوله الديون هي الحل الامثل مو توقيف الراتب وتعطيل اوارقه الثبوتيه