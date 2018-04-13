  • الجمعة 13

    أبريل

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو.. رئيس محكمة التنفيذ بالرياض: إيقاف الخدمات لا يمنع من تجديد الهوية

بالفيديو.. رئيس محكمة التنفيذ بالرياض: إيقاف الخدمات لا يمنع من تجديد الهوية

بالفيديو.. رئيس محكمة التنفيذ بالرياض: إيقاف الخدمات لا يمنع من تجديد الهوية
عادل الحربي (صدى):

أكد الشيخ عبدالله البهلال، رئيس محكمة التنفيذ بالرياض، أن إيقاف الخدمات لا يمنع من تجديد الهوية والأوراق الثبوتية الرسمية للفرد والأسرة.

وأضاف خلال لقاءه ببرنامج ” ياهلا ” مساء أمس، أن إذا حدث ذلك في الأحوال المدنية أو التأمينات أو جهة معنية، فإن ذلك يعد تصرفات فردية.


الوسوم:, , , ,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1064 ] نشر منذ 24 دقيقة

الان بعد قرار الوزير العدل مايمنع والا قبل الاف راحوا الاحوال معطله اوراقهم الثبوتيه من تجديد واضافه وغيره وتوقيف راتب توقيف الخدمات يشرد اسر كامله ولايجيب لصاحب الحق شي

[ عدد التعليقات: 1064 ] نشر منذ 21 دقيقة

تقسيط المبلغ وجدوله الديون هي الحل الامثل مو توقيف الراتب وتعطيل اوارقه الثبوتيه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *