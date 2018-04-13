” الملح ” علاج سحري لحب الشباب

أماني الغامدي(صدى):

حب الشباب مشكلة الكثيرات، والأمر الذي يجعلهن ينفقن الكثير من الأموال على مستحضرات التجميل للتخلص منها.

وفيما يلي وصفة طبيعية بعيدًا عن مستحضرات التجميل الباهظة لتتخلصي من هذه المشكلة.

هذه الوصفة تعتمد على ملح البحر الذي يعمل على تنقية البشرة ومكافحة البكتيريا والجراثيم التي تسبب حب الشباب، إلى جانب ذلك تضبط هذه الوصفة حموضة البشرة وتمنع ظهور حب الشباب مجددا.

المكونات:

– ملعقة صغيرة من ملح البحر

– نصف كوب من الماء

– قطن معقم

الطريقة:

قومي بخلط الملح مع الماء للحصول على محلول، بعد ذلك قومي بغمس القطنة في المحلول وضعيها على الأماكن المصابة واتركيها لمدة دقيقتين بعدها اشطفيها بالماء البارد.

ولنتائج أفضل كرري هذه الوصفة مرتين في اليوم، ولكن يجب أن تعرفي أن الملح يعمل على تجفيف البشرة لذلك عليكِ اعتماد كريم ترطيب بعد استخدام الوصفة.