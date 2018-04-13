الإطاحة بمقيمين ومواطن في جرائم سرقة بالرياض

سعيد العجل(صدى):

أطاحت شرطة منطقة الرياض، بثلاثة متهمين ارتكبوا جريمتي سرقة منفصلتين، إحداهما سرقة متجر للألعاب الإلكترونية، والأخرى سرق مركبات ومعدات ثقيلة بأرض فضاء.

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض، أنه قد ورد بلاغاً إلى مركز شرطة العليا يفيد بتعرض متجر للألعاب الإلكترونية إلى كسر الأقفال الخارجية وسرقة محتويات بقيمة 92 ألف ريال.

وأشار إلى أنه تم الاشتباه في وافدين من الجنسية المغربية، والقبض عليهما، وقد ضبط بحوزتهما جزء من المسروقات، حيث تم إحالتهما إلى النيابة.

أما الجريمة الثانية، فنجحت دوريات الأمن، في إلقاء القبض على مواطن ثلاثيني، متلبساً بسرقة أجزاء من مركبات ومعدات ثقيلة متوقفة بأرض فضاء بحي لبن غرب العاصمة.