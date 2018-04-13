مقتل طيارين إثر سقوط مروحية عسكرية روسية

موسكو(صدى):

كشف مصدر في الخدمة الدولية، لعمليات البحث والإنقاذ بالبحرية الروسية، أن مروحية عسكرية روسية من طراز ” كا -29 ” ، يرجح أنها تابعة لوزارة الدفاع الروسية، تحطمت في بحر البلطيق.

وفي هذا السياق، ذكرت مصادر، أن تحطم الطائرة؛ أسفر عن قتل الطياران، حيث عُثر على جثة أحدهما؛ وذلك بعد أن فقد الاتصال بالمروحية، مساء أمس، زهي في تحليق تدريبي، على بعد 6 كم عن الشاطئ.

واستكمل: ” تم اليوم، العثور في البحر على جثة أحد الطيارين، اللذين كانا على متن المروحية ” .