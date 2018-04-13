بعد الفشل في دوري الأبطال.. السيتي يحاول التعافي أمام توتنهام

نواف السالم(صدى):

يعاني مانشستر سيتي، في الوقت الحالي من آثار الهزيمة التي لحقت به في دوري أبطال أوروبا على يد ليفربول؛ فعلى الرغم من تصدره للدوري الإنجليزي إلا أن ضياع البطولة الأقوى له تأثير سلبي على لاعبيه بطبيعة الحال.

ومن المقرر أن يلتقي السيتي الجريح توتنهام غدًا في إطار الدوري، حيث سيحاول أن يضمد تلك الجراح بتحقيق الفوز عقب تعرضه لهزيمتين على يد ليفربول في دوري الأبطال بجانب الهزيمة أمام يونايتد الأسبوع الماضي.

يجدر الإشارة إلى أن السيتي في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 13 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر يونايتد قبل 6 جولات من نهاية الموسم، وبالتالي أصبح حسم اللقب مسألة وقت ليس أكثر.

وصرح بيب غوارديولا مدرب السيتي، قبل مواجهة توتنهام قائلًا: ” الآن حان وقت التعافي ” ، مضيفًا : ” بعد توتنهام لدينا مواجهة أمام سوانزي ثم واحدة أمام وست هام، الفوز بالمباراتين سيمنحنا لقب البطولة الأكثر أهمية ” .

وتابع: ” الدوري الإنجليزي الممتاز يقيس مدى كفاءتك كل ثلاثة أيام ” .