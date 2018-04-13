شراكة بين تويوتا وفولكس فاجن في قطاع الشاحنات

طوكيو(صدى):

أعلنت شركة هينو موتورز لصناعة الشاحنات التابعة لتويوتا عن تكوينها لشراكة استراتيجية مع قسم الشاحنات والباصات GmbH لفولكس فاجن لتقوية تنافسيتهم في السوق الذي يمر حاليا بتحولات كبيرة بفعل قوانين خفض الانبعاثات وتطور تقنيات التوجيه الذاتي.

وستركز الشركتان تحديدا في مجالات مولدات الطاقة الهجينة وتقنيات التواصل والقيادة الذاتية، ما يعني مضاعفة جهود البحث والتطوير لكل شركة بالتعاون مع الأخرى حسب تصريح فولكس فاجن GmbH في طوكيو أثناء الإعلان عن الاتفاق.

وقد أكدت الشركتان أن هذه الاتفاق لن يغير من علاقاتهم مع الشركات الأم، فولكس فاجن وتويوتا التي تمتلك أغلبية أسهم هينو للشاحنات.

وتبيع هينو حوالي 70% من شاحناتها التجارية في اليابان وباقي آسيا، حيث تسود الساحة هناك، مع نموها باستمرار في أفريقيا وأمريكا الشمالية كذلك.