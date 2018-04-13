” بلدي الرياض ” يطالب بحماية أمنية لأعضاء المجلس
أعلن خالد العريدي، رئيس المجلس البلدي في مدينة الرياض، عن مطالبته بحماية أمنية لأعضاء المجلس، أسوة بالدوائر الشرعية ووزارة العدل والهيئات المختلفة، وذلك خلال قيامهم بجولات ميدانية.
حيث أوضح ” العريدي ” ، أن المجلس البلدي رفع خطابًا إلى سمو أمير الرياض، شرح فيه ما تعرض له أحد أعضاء المجلس في إحدى الحدائق بشرق الرياض، مطالبًا بوجود حماية أمنية لأعضاء المجلس.
وأضاف رئيس المجلس: ” علمنا بأن سمو أمير الرياض وجه المعاملة إلى فرع النيابة العامة وشرطة منطقة الرياض لمتابعة الموضوع ” .
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