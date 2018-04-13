” بلدي الرياض ” يطالب بحماية أمنية لأعضاء المجلس

حمود العنزي(صدى):

أعلن خالد العريدي، رئيس المجلس البلدي في مدينة الرياض، عن مطالبته بحماية أمنية لأعضاء المجلس، أسوة بالدوائر الشرعية ووزارة العدل والهيئات المختلفة، وذلك خلال قيامهم بجولات ميدانية.

حيث أوضح ” العريدي ” ، أن المجلس البلدي رفع خطابًا إلى سمو أمير الرياض، شرح فيه ما تعرض له أحد أعضاء المجلس في إحدى الحدائق بشرق الرياض، مطالبًا بوجود حماية أمنية لأعضاء المجلس.

وأضاف رئيس المجلس: ” علمنا بأن سمو أمير الرياض وجه المعاملة إلى فرع النيابة العامة وشرطة منطقة الرياض لمتابعة الموضوع ” .