اعتقال 70 ضابط بالجيش التركي للاشتباه بصلتهم بـ ” غولن “

أنقرة(صدى):

قامت السلطات التركية، بإيقاف 70 ضابطًا في الجيش؛ وذلك للاشتباه بصلتهم، برجل الدين ” فتح الله غولن ” ، المتهم في أنقرة؛ بالوقوف وراء تحركات الجيش التركي عام 2016.

وأصدر ممثل الادعاء، أمرًا باعتقال 70 ضابطًا في الجيش، استنادًا إلى اعترافات، قدمها جنود احتجزوا من قبل الأمن التركي؛ لصلتهم بـ ” غولن ” ، وقامت الشرطة بتنفيذ مداهمات متزامنة، في 34 إقليمًا.

من الجدير بالذكر، أن مكتب حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، قد أعلن الشهر الماضي، أن تركيا اعتقلت 160 ألف شخص، وطردت العدد ذاته تقريبا من وظائفهم الحكومية، منذ تحركات الجيش التركي.