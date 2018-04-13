منع ” نواز شريف ” من المشاركة في الحياة السياسية مدى الحياة

إسلام آباد(صدى):

قررت المحكمة العليا في باكستان، منع رئيس الوزراء الباكستاني السابق ” نواز شريف ” ، من المشاركة في السياسة مدى الحياة، وذلك وفقًا لما ذكره مسؤول بالمحكمة، حيث ينطوي القرار على تداعيات خطيرة بالنسبة للانتخابات البرلمانية في وقت لاحق من هذا العام.

ومن جانبه، كشف المسؤول القضائي شهيد حسين، عن قيام هيئة المحكمة التي تتألف من خمسة قضاة، بإعلان القرار في العاصمة إسلام آباد، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة.

جدير بالذكر، أن رئيس الوزراء الباكستاني السابق شريف نواز – 68 عامًا – الذي تولى منصب رئيس الوزراء ثلاث فترات، كان قد تم تجريده من أهليته وإقالته من منصبه العام الماضي 2017م، بسبب مزاعم بالفساد ضد أسرته.