غضب جماهير الاهلي من المدرب بعد ضياع الدوري

الجمعة 13
أبريل
من اضاع الدوري على الاهلي الادارة الضعيفه والمدرب الفاشل والسومة المتغطرس .. لو كان عند الادارة جرأة كان استبعدت السومه وهو واضح انه استخدم اسلوب الضغط لتحقيق مطالبه وحاسبت المدرب على اخطاءه عموما باقي اسيا بنشوف شلون تتصرف الادارة
ههههههههههههههه اللي يسمعهم كل موسم دوري او بطولة
لا تزعلون وش فيكم كلها 3 دوري
الله يعينهم ويجيبون اسيا
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عنتر فاضي جيبه[ عدد التعليقات: 904 ] نشر منذ 1 ساعة
من اضاع الدوري على الاهلي الادارة الضعيفه والمدرب الفاشل والسومة المتغطرس .. لو كان عند الادارة جرأة كان استبعدت السومه وهو واضح انه استخدم اسلوب الضغط لتحقيق مطالبه وحاسبت المدرب على اخطاءه عموما باقي اسيا بنشوف شلون تتصرف الادارة
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 2285 ] نشر منذ 53 دقيقة
ههههههههههههههه اللي يسمعهم كل موسم دوري او بطولة
لا تزعلون وش فيكم كلها 3 دوري
alfahd42[ عدد التعليقات: 16315 ] نشر منذ 52 دقيقة
الله يعينهم ويجيبون اسيا