لاعب التعاون يخشى لعنة عبد الله السعيد

ماجد محمد(صدى):

يبدو أن عماد متعب المحترف المصري لاعب الأهلي المعار إلى التعاون، قد حسم موقفه من الانتقال إلى الزمالك المصري؛ خشية أن يلحق به مصير عبد الله السعيد.

وكان عبد الله السعيد لاعب الأهلي وقع مع الزمالك قبل أن ينتهي تعاقده مع القلعة الحمراء؛ مما جعل الجماهير تغضب، وفي النهاية فقد مكانته التي كان يتمتع بها في قلوب عاشقي الأهلي.

وكان أكثر من مسؤول دخل في مفاوضات جادة مع عماد متعب؛ لبحث ضمه لتدعيم هجوم القلعة البيضاء، وهو الأمر الذي فكر فيه اللاعب فى بداية الأمر قبل أن يقرر التراجع بشكل نهائي.

ويفكر متعب في تولي منصب إداري في الأهلي؛ لذلك لا يرغب في خسارته بالانتقال للزمالك، رغم المقابل المالي الضخم.