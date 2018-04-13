فوائد الشيكولاته للحامل والمقدار المسموح به

نورة الشهري (صدى):

لأكل الشوكولاته مجموعة من الفوائد الصحية، لكن خلال فترة الحمل على الحامل مراقبة مقدار الأطعمة لتفادي بعض المضاعفات مثل سكري الحمل وزيادة الوزن.

وتحث توصيات التغذية أثناء الحمل على الاعتدال والتوازن، وبالنسبة للأطعمة السكرية والتي تحتوي على الدهون والكافيين مثل الشوكولا قد يختلف المقدار الآمن من امرأة إلى أخرى خلال رحلة الـ 9 أشهر.

الدهون والسعرات. لا ينبغي أن تكون الشوكولاته مصدراً إضافياً يتسبب في زيادة كمية السعرات الحرارية التي تحتاجينها وقت الحمل. بمعنى أن عليك تقدير كل حصة من الشوكولاته تأكلينها لتظل ضمن عدد السعرات الحرارية اليومي. تحتوي كل حصة (28 غراماً) من الشوكولا بالحليب على 235 سعرة حرارية، و13 غراماً من الدهون، بينما يحتوي المقدار نفسه من الشوكولا الداكنة على 290 سعرة حرارية و19 غراماً من الدهون.

الكافيين. يحتوي مقدار الـ 28 غراماً من الشوكولا بالحليب على 6 ملغ من الكافيين، بينما يحتوي المقدار نفسه من الشوكولاته الداكنة على 43 ملغ. وتعتبر التوصيات الغذائية للحمل الحد الأقصى من الكافيين في اليوم 200 ملغ والذي يوجد في كوب من القهوة. ويحتوي الشاي على ثلث مقدار الكافيين في القهوة.

السكر. يحتوي مقدار الـ 28 غراماً من الشوكولاته بالحليب على حوالي 18 غراماً من السكر، بينما يحتوي المقدار نفسه من الشوكولا الداكنة على حوالي 12 غراماً.

الفوائد. توفر الشوكولاته بالحليب مقداراً من الكالسيوم يزداد في الشوكولا بالحليب. كما تمتاز الشوكولاته وخاصة الداكنة بمضادات الأكسدة التي تحمي مناعة الطفل، وتقلل مخاطر الحمل والولادة على القلب.

وقد وجدت دراسات أن تناول الشوكولاته وخاصة الداكنة خلال الثلث الأخير من الحمل يقلل من خطر ارتفاع ضغط الحامل والمضاعفات المترتبة على حدوثه بنسبة 70 بالمائة.

لذا، عليك تقدير الكمية المناسبة أو المعتدلة من الشوكولاته للحصول على هذه الفوائد، بدون الإفراط في أكلها.