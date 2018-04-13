يمكنها معرفة المطلوبين أمنيا.. مركبة أمنية ذكية في ملتقى النظم الجغرافية

نايف السالم(صدى):

أزاح ملتقى النظم الجغرافية، الذي تنظمه جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، الستار عن مركزية أمنية ذكية يمكنها كشف المطلوبين المبلغ عنهم، بمجرد المرور جانبها فقط.

وأوضح الدكتور صالح الشمري من الشركة المطورة للأجهزة، أن المركبة تحتوي على 9 كاميرات في جميع الاتجاهات، ترصد من مسافات بعيدة، ما يمكن العمليات الأمنية من مشاهدة ما يحيط بها من خلال البث المباشر.

وتشتمل المركبة على عدة أنظمة وهي: نظام قراءة اللوحات، نظام قراءة الوجه، نظام الكاميرات الذكية، نظام الرسائل المشفرة، نظام التتبع والخرائط والملاحة، نظام التعرف على الهوية، نظام الشاشة الخلفية، نظام البث المباشر للكاميرات، نظام تسجيل الأحداث، نظام غرفة العمليات.

وأوضح أن كل هذه الأنظمة، تعمل جميعها أو بعضها في وقت واحد للتحقق من بيانات المركبات والأشخاص الذين يستقلونها، مشيراً إلى أنه تم بيع 4 منها في الرياض.

وأشار إلى أن نظام قراءة اللوحات يتعرف تلقائياً على لوحة المركبة، سواء كانت متحركة أو ثابتة، كما أنه يصدر تنبيهاً صوتياً إن كانت المركبة مطلوبة أمنياً أو تم التعميم عليها، وكذلك يتعرف على لون المركبة ما يساعد في تحديد هويتها، ويستطيع تحديد مكان التقاط الصورة بدقة عالية من خلال الأقمار الصناعية.

ولفت إلى أن المركبة مزودة بأنظمة تمكنها من قراءة الوجه والتعرف على المطلوبين أمنياً، حتى إن كانوا متنكريم أو في الظلام.