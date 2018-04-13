زوج يقاضي زوجته بسبب قيادتها لسيارته الخاصة

القاهرة(صدى):

قدمت زوجة عدة بلاغات ضد زوجها تتهمه فيها بالسرقة والتبديد، وذلك بعد خلافًا دار بينهما بسبب قيادتها لسيارته الخاصة، حيث تسببت الزوجة في حوادث كثيرة للسيارة.

وعليه، قامت الزوجة بإقامة دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة في مصر، وحرمانه من رؤية نجله البالغ من العمر 3 سنوات.

ومن جهته، قال الزوج: ” تزوجتها منذ 5 سنوات وأنجبنا أبننا أسر، وعشنا فى استقرار رغم أنها كانت المسيطرة على كل شيء، وترغب فى السطو على كل مدخراتى وراتبى وتمنحنى مصروف وتمنعنى من شراء أى شيء لوالدتى ” .

وأضاف: ” ساعدتنى والدتى لشراء سيارة تريحنا من عناء المواصلات، وحدث خلاف حاد بينى وبين زوجتى بسبب رغبتها فى تسجيل ملكيتها باسمها، وبعد حسم ذلك الخلاف، أصرت على تعلم القيادة وتقسيم أيام الأسبوع بينا لأخذها ولكنها كانت فى كل مرة تتسبب فى حادث يكلفنا مبالغ مادية كبيرة بسبب قيادتها السيئة ” .

فيما أشار الزوج، إلى أنه بالرغم من محاولاته لتحسين علاقته معها من أجل ابنه، إلا أنها اشترطت تسجيل الشقة باسمها والسيارة، حتى تتنازل عن الدعوى وتعود له مرة أخرى.