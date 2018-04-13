بعد انتقاله لأداء مناسك العمرة.. ” شاب ” يختفي في ظروف غامضة
تستمر الجهات الأمنية بمكة المكرمة، في عمليات البحث عن شاب، فُقد بمدينة الطائف في ظروف غامضة؛ وذلك خلال انتقاله؛ لأداء مناسك العمرة.
يجدر الإشارة إلى أن نشطاء موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، قد تداولوا تدوينةً أوضحوا خلالها، أن الشاب المفقود يُدعى، جعفر عبدالله حبيب خليف، ونشروا صورة له، وأنه من محافظة القطيف.
يُذكر أن ” جعفر ” ، فُقد في محطة الوسام بالطائف، وذلك خلال توجهه إلى مكة المكرمة؛ لأداء مناسك العمرة مع إحدى الحملات.
وناشد رواد ” تويتر ” كل من يتوصل لمعلومة حوله، أن يتواصلوا مع الجهات الأمنية أو أسرته.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 28554 ] نشر منذ 15 دقيقة
يذكرني باالقصبي والسدحان
فطاش يوم راحوا للعمره
طيب يمكن أنه ماجاء مكه
عمومآ الله يرجعه لهله باالسلامة
وين ماكان يكون.