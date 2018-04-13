بعد انتقاله لأداء مناسك العمرة.. ” شاب ” يختفي في ظروف غامضة

نايف السالم(صدى):

تستمر الجهات الأمنية بمكة المكرمة، في عمليات البحث عن شاب، فُقد بمدينة الطائف في ظروف غامضة؛ وذلك خلال انتقاله؛ لأداء مناسك العمرة.

يجدر الإشارة إلى أن نشطاء موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، قد تداولوا تدوينةً أوضحوا خلالها، أن الشاب المفقود يُدعى، جعفر عبدالله حبيب خليف، ونشروا صورة له، وأنه من محافظة القطيف.

يُذكر أن ” جعفر ” ، فُقد في محطة الوسام بالطائف، وذلك خلال توجهه إلى مكة المكرمة؛ لأداء مناسك العمرة مع إحدى الحملات.

وناشد رواد ” تويتر ” كل من يتوصل لمعلومة حوله، أن يتواصلوا مع الجهات الأمنية أو أسرته.