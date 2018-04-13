قرعة نصف نهائي دوري الأبطال.. الريال يخشى مواجهة البايرن

ماجد محمد(صدى):

تشهد مدينة نيون السويسرية، اليوم الجمعة، إجراء قرعة الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، بعد تأهل 4 فرق، هم : الريال وروما، وليفربول، وبايرن ميونخ.

وشهدت الجولة الماضية أحداثًا مثيرة وغير متوقعة، حيث صعد الريال بعد مباراة صعبة أمام يوفينتوس، في الدقائق الأخيرة، بينما فجر روما مفاجاة بعد إطاحته ببطل الدوري الإسباني برشلونة، بالإضافة لفوز غير متوقع لليفربول أمام بطل الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر أن تقام مباريات نصف النهائي في الفترة ما بين 24 أبريل و2 مايو المقبل.

ويخشى الريال أن يواجه البايرن مرة أخرى، صاحب لقب البطولة لموسم 2013.

وترصد ” صدى ” معلومات حول الفرق المشاركة الجديدة والمكررة، وأبرز ملامح الدور نصف النهائي من البطولة.

للمرة الأولى من بطولة 2009/2010، يشهد الدور نصف النهائي 4 فرق من دول مختلفة.

يشهد الدور عودة جديدة وبقوة لنادي روما الإيطالي، الذي تغيب 34 عاما.

عاد ليفربول الإنجليزي بعد أن تغيب على مدار 10 أعوام.

حقق روما خلال البطولة رقم جديد؛ حيث بات ثالث فريق فقط يحول تخلفه ذهابا بفارق 3 أهداف أو أكثر.