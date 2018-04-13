حزب بريطاني: أمريكا ينتظرها سيناريو خطير في سوريا

لندن(صدى):

حذَّر زعيم حزب العمال البريطاني، جيرمي كوبين، حكومة بلاده من المشاركة في أي عمل عسكري في سوريا، قائلاً: ” مزيد من القصف، والقتل، والحرب، لن تحمي حياة السوريين ” .

وأكد ” كوربين ” ، أن هناك سيناريو خطير ينتظر أمريكا في حال هجومها عسكرياً على سوريا، مطالباً الحكومة باستشارة أعضاء البرلمان قبل اتخاذ القرار، قائلاً : ” أي قرار بشأن انضمام بريطانيا لعملية عسكرية في سوريا لا يجب أن يقتصر على الحكومة وحدها ” .

ودعا زعيم حزب العمال، رئيسة الوزراء تريزا ماي، إلى أن تتعلم دروسًا من أخطاء المشاركة في ” حرب العراق ” ، مؤكداً أن استشارة البرلمان سيكون أفضل من اتخاذ رئيسة الوزراء للقرار وحدها.

كما أكد أن هناك احتمالات أن يتم إسقاط طائرة حربية روسية بصاروخ أمريكي أو العكس أثناء العمليات العسكرية في سوريا، مضيفاً : ” مخاطر قصف سوريا حاليًا هي أنها يمكن أن تتحول إلى صراع لا يمكن تخيله بين الدولتين ” .