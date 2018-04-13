” الفيصل ” يكشف أسباب احباط العرب
كشف الأمير خالد الفيصل، رئيس مؤسسة الفكر العربي، أنه منذ الحرب العالمية الثانية، والدول العربية تقسم وتحكم من قبل الآخرين.
وقال ” الفيصل ” خلال حضوره الجلسة الختامية، لفكر 16 في دبي أمس الخميس: ” شاهدنا التحرر العربي والاستيلاء على الدول العربية، وانقلابات بفضل القيادات العسكرية، التي من هناك أحبط العرب، وابتدأ الخنوع والمسيرة ” .
ومن جانبه، أوضح الأمين العام لرابطة العالم، الدكتور محمد العيسى، أن هناك معول كبير على الأسرة، وهي نواة المجتمع، وعلى التعليم فهو المكمل، ويأتي بعد الأسرة في التراتبية المسؤولة.
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