أبرزهم غلاء الرسوم الدراسية.. أسباب اتجاه الأسر لعدم تدريس أبنائهم مبكرا

عبد العزيز القثامي(صدى):

يتجه نسب ضعيفة جداً من الأهالي، إلى تسجيل أبنائهم في المراحل الدراسية للطفولة المبكرة، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب أبرزها: غلاء الرسوم الدراسية.

وأوضحت الدكتورة هلا التويجري، الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أسباب هذا العزوف من الأهالي، مشيرة إلى التحديات الجغرافية المتعلقة بالسكن خارج المدن الرئيسية، و أن عوامل التهيئة والتجهيزات اللازمة للمدارس في القرى قد تشكل عائقاً، أو أن يكون العائق هو ثقافة الأسر.

من جانبه، أشار رئيس البرنامج الوطني للتنمية المهندس عبدالله الرخيص، إلى أن هناك 5 خطوات لتعليم مميز، وهي تطوير وتأهيل المعلمات، وتطوير المنهجيات والمسارات التعليمية، وتطوير المنشآت وبيئة التعليم، و تطوير سياسات وأدوات الاستثمار، و تطوير الخدمات وسلاسل الإمداد.