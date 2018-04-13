أبرزهم غلاء الرسوم الدراسية.. أسباب اتجاه الأسر لعدم تدريس أبنائهم مبكرا
يتجه نسب ضعيفة جداً من الأهالي، إلى تسجيل أبنائهم في المراحل الدراسية للطفولة المبكرة، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب أبرزها: غلاء الرسوم الدراسية.
وأوضحت الدكتورة هلا التويجري، الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أسباب هذا العزوف من الأهالي، مشيرة إلى التحديات الجغرافية المتعلقة بالسكن خارج المدن الرئيسية، و أن عوامل التهيئة والتجهيزات اللازمة للمدارس في القرى قد تشكل عائقاً، أو أن يكون العائق هو ثقافة الأسر.
من جانبه، أشار رئيس البرنامج الوطني للتنمية المهندس عبدالله الرخيص، إلى أن هناك 5 خطوات لتعليم مميز، وهي تطوير وتأهيل المعلمات، وتطوير المنهجيات والمسارات التعليمية، وتطوير المنشآت وبيئة التعليم، و تطوير سياسات وأدوات الاستثمار، و تطوير الخدمات وسلاسل الإمداد.
alfahd42[ عدد التعليقات: 16315 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يزينها بس
ويعين الاهالي على بعد بعض المدارس