بالفيديو.. رد ناري لمريم حسين على قرار سجنها 6 أشهر
خرجت الفنانة المغربية مريم حسين عن صمتها وردت على قرار محكمة كويتية بسجنها 6 أشهر مع الشغل والنفاذ لإسائتها للفنان الكويتي حسين المنصور .
وقالت مريم في فيديو نشرته عبر مواقع التواصل ” أشكر كل من سأل وقاعد يطمن عليٍ في الحكم إللي صدر عليٍ غيابياً في دولتي الكويت الحبيبة.. طبعاً القضاء الكويتي على راسي ” .
وتابعت مريم، ” طبعا عارفين لما يكون الحكم غيابي بيكون في حلول تانية إن شاء الله سنتطرق لها أنا والمحامي .. الشغلة المهمة في ناس كتير بتتسآل إيش السبب في الحكم علي غيابياً لمدة 6 اشهر ” .
واضافت ، أنا هفهمكم القصة ياللي صارت .. كان تم تتوييجي ملكة جمال فنانات الخليج منذ 3 سنوات .. وهو طلع يتريق ويسب فيني .. وبعدين أنا طلعت وقولت ” مين هو حسين المنصور أنا ولا مرة قابلته ولا يشرفني العمل معه ” .
واستطردت قائلة وهي تبكي ، يعني أنتم تتكلمون عليٍ ومستنيين أقعد ساكته حتى لو مش ذاكر أسمي أنتم قاصديني .. أنا نايمة في بيتي وأنتم قاعدين تقذفون فيني ” ، وأنهت مريم الفيديو قائلة ” في مثل يقول ضربني وبكا وسبقني واشتكا ” .
alfahd42[ عدد التعليقات: 16315 ] نشر منذ 4 ساعات
طيب بما انك من المغرب الحبيبه كيف اصبحتي ملكة جمال الخليج
alfahd42[ عدد التعليقات: 16315 ] نشر منذ 4 ساعات
والله يابنت حسين لو تشوفين ماتخفيه الغطاوي والبراقع عندنا ان تعرفين انك ماتسوين نعلة وحده منهن
alfahd42[ عدد التعليقات: 16315 ] نشر منذ 4 ساعات
مانقول انك شينه خلقيا ولاكن اخلاقيا وستر وحشمه
لدينا منهو اجمل منك في كل شي
جمال خلقه ودين وستر وحشمه واحترام
خليجي[ عدد التعليقات: 1311 ] نشر منذ 4 ساعات
اكيد تجنست واصبحت ملكة جمال الخليج
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 28554 ] نشر منذ 21 دقيقة
قلنا لكم الحكم الي صدر كان غيابي
وأنها جابت محامي
الشي الثاني الممحونه هذي لاتنتمي للخليج
خير شر
اشلون صارت ملكة جمال الخليخ🤔
عمومآ أنتبهي لاتروحين الكويت
سته شهور
وتشتغلين شغاله
فبيت منصور
تقصين بصل🤣🤣🤣🤣