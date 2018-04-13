بالفيديو.. رد ناري لمريم حسين على قرار سجنها 6 أشهر

أماني الغامدي(صدى):

خرجت الفنانة المغربية مريم حسين عن صمتها وردت على قرار محكمة كويتية بسجنها 6 أشهر مع الشغل والنفاذ لإسائتها للفنان الكويتي حسين المنصور .

وقالت مريم في فيديو نشرته عبر مواقع التواصل ” أشكر كل من سأل وقاعد يطمن عليٍ في الحكم إللي صدر عليٍ غيابياً في دولتي الكويت الحبيبة.. طبعاً القضاء الكويتي على راسي ” .

وتابعت مريم، ” طبعا عارفين لما يكون الحكم غيابي بيكون في حلول تانية إن شاء الله سنتطرق لها أنا والمحامي .. الشغلة المهمة في ناس كتير بتتسآل إيش السبب في الحكم علي غيابياً لمدة 6 اشهر ” .

واضافت ، أنا هفهمكم القصة ياللي صارت .. كان تم تتوييجي ملكة جمال فنانات الخليج منذ 3 سنوات .. وهو طلع يتريق ويسب فيني .. وبعدين أنا طلعت وقولت ” مين هو حسين المنصور أنا ولا مرة قابلته ولا يشرفني العمل معه ” .

واستطردت قائلة وهي تبكي ، يعني أنتم تتكلمون عليٍ ومستنيين أقعد ساكته حتى لو مش ذاكر أسمي أنتم قاصديني .. أنا نايمة في بيتي وأنتم قاعدين تقذفون فيني ” ، وأنهت مريم الفيديو قائلة ” في مثل يقول ضربني وبكا وسبقني واشتكا ” .