نشرة الطقس المتوقعة لليوم الجمعة على أنحاء المملكة

راشد آل شريه(صدى):

تقدم ” صدى ” نشرة الطقس المتوقعة لليوم الجمعة، على جميع محافظات ومناطق المملكة، وذلك وفقًا لما توقعته الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

حيث أوضحت الأرصاد، أنه لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على الاجزاء الجنوبية من منطقتي: ” الرياض والشرقية ” ، وكذلك على مرتفعات: ” نجران، جازان، عسير ” ، وتمتد إلى الباحة.

فيما توقعت الأرصاد، أن تكون السماء غائمة جزئيًا الى غائمة، قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على شمال غرب المملكة، كما يتوقع انخفاض في درجات الحرارة من بعد الظهيرة على منطقتي: ” الرياض والشرقية ” مع الرياح الشمالية، وقد تتأثر الرؤية الافقية بالعوالق الترابية.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات ومناطق المملكة، على النحو التالي:

المنطقة العظمى الصغرى

– الرياض: 29 – 19 .. أمطار رعدية.

– مكة المكرمة: 37 – 23 .. غائم جزئي.

– جدة: 31 – 21 .. صحو.

– المدينة المنورة: 34 – 21 .. غائم جزئي.

– نجران: 29 – 19 .. أمطار رعدية.

– جازان: 34 – 27 .. أمطار رعدية.

– الطائف: 23 – 14 .. غائم جزئي.

– شرورة: 35 – 24 .. أمطار رعدية.

– الباحة: 20 – 12 .. أمطار رعدية.

– القنفذة: 31 – 24 .. غائم جزئي.

– أبها: 20 – 14 .. أمطار رعدية.

– بيشة: 30 – 16 .. أمطار رعدية.

– طريف: 24 – 10 .. غائم جزئي.

– عرعر: 26 – 14 .. غائم جزئي.

– القريات: 27 – 11 .. غائم جزئي.

– رفحا: 27 – 15 .. أمطار رعدية.

– تبوك: 29 – 17 .. غائم جزئي.

– حائل: 25 – 15 .. غائم جزئي.

– سكاكا: 26 – 14 .. غائم جزئي.

– الدمام: 29 – 20 .. أمطار رعدية.

– حفر الباطن: 29 – 20 .. مشمس.

– الأحساء: 36 – 19 .. أمطار رعدية.

– بريدة: 30 – 20 .. غائم جزئي.

– وادي الدواسر: 33 – 18 .. أمطار رعدية.

– العلا: 29 – 14 .. غائم جزئي.

– ينبع: 29 – 17 .. غائم جزئي.

– الوجه: 28 – 20 .. غائم جزئي.