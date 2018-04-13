أمريكا تجبر روسيا على سحب سفنها من قاعدة طرطوس البحرية

موسكو(صدى):

كشف فلاديمير شامانوف، رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي، عن السبب وراء مغادرة السفن الروسية الراسية في قاعدة طرطوس البحرية.

وقال شامانوف، إنها غادرت؛ حفاظاً على سلامتها، عقب تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يجب على روسيا الاستعداد للصواريخ التي ستنهال على سوريا؛ لأنها ستكون صواريخ جديدة وذكية.

ونقلت روسيا 11 سفينة حربية من ميناء طرطوس إلى البحر المتوسط، مع بقاء واحدة فقط في الميناء؛ لحماية أنفسهم من ضربة عسكرية أمريكية محتملة قاموا.