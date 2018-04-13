فتاة تلقي طفلها من علاقة غير شرعية بالقمامة هربا من الفضيحة
تجردت فتاة مصرية من مساعر الأمومة وأقدمت على قتل جنينها في بطنها وهي بالشهر السابع ثم إلقاء جثته بسلة قمامة المستشفى هرباً من الفضيحة بمساعدة جدتها .
وتعود الواقعة ، عندما عثر عامل بإحدى المستشفيات المصرية ، على طفل رضيع حديث الولادة داخل كيس بلاستيك بصندوق القمامة متوفي ومازال به الحبل السٌري .
على الفور انتقلت قوات الشرطة المصرية، وبالتحقق من كاميرات المستشفة تبين أن عاملة بمصنع أدوية وراء الحادث، حيث تخلصت من رضيعها بعد وبصحبتها جدتها.
وبضبطها ومواجهتها ، اعترفت أنها حملت سفاحًا من سائق قبل أن يٌعقد قرانهما بأشهر ، وعقب ظهور علامات الحمل عليها، وخشية افتضاح أمرهما أجهضت نفسها بمسكن جدتها ، وتوجهوا إلى المستشفى محل الواقعة بسيارة ميكروباص قيادة زوجها ، لتوقيع الكشف الطبي عليها، وفي أثناء ذلك قامت الثانية بالتخلص من جثة الطفل بمكان العثور عليه .
لزهارى ،الوادي[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 4 ساعات
انظروا الخبر فى صفحة صحيفتكم ،،أغلق المتطرفون أفواههم ،،لعل يأخذ عبرة من الحادثة وما خفى أعظم
لزهارى ،الوادي[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 4 ساعات
أرسلوا خبر الحادثة الى القصيبى الذي قال أغلق المتطرفون أفواههم وأكرر هل يريد ان تصبح المملكة مثل تلك الدول ،،ان لم تستحي افعل وقل ماشيت
اياد المشعلي[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 4 ساعات
الله استر عوراتنا وعورات المسلمين.
alfahd42[ عدد التعليقات: 16315 ] نشر منذ 4 ساعات
اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين. واحفظ نسائنا وجعل كيد كل فاسق في نحره
alfahd42[ عدد التعليقات: 16315 ] نشر منذ 4 ساعات
اللهم من اراد بنسائنا ونساء المسلمين التبرج والسفور اللهم شل يده وعقله
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 27085 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله المستعان
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45610 ] نشر منذ 20 دقيقة
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 28554 ] نشر منذ 19 دقيقة
الله يستر
من الي جاي🤔