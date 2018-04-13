  • الجمعة 13

    أبريل

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. 5 عادات شائعة تتسبب في إصابتك بـ ” الصداع “

5 عادات شائعة تتسبب في إصابتك بـ ” الصداع “

5 عادات شائعة تتسبب في إصابتك بـ ” الصداع “
أماني الغامدي(صدى):

تعتبر آلام الرأس والصداع، من أحد الأعراض الشائعة، التي يُعاني منها العديد من الناس؛ لذا وفي هذا السياق، سنستعرض أبرز مسببات الصداع.

– الجفاف: يُعد الجفاف، من أهم عوامل الشعور بالصداع؛ لذلك عندما تشعر بآلام الرأس، فأول ما يجب أن تتأكد منه، هو كمية الماء التي تشربها بشكل يومي.

– الضوء الأزرق: فالتعرض للضوء الناتج عن شاشات الكمبيوتر والهواتف المحمولة، يمكن أن يؤدي للصداع وآلام في العنق والكتف، بالإضافة للتشويش وعدم وضوح الرؤية.

– شرب الكثير من القهوة: الإفراط في تناول المشروبات، الغنية بالكافيين سبب شائع للصداع، والتوقف المفاجئ عن هذه المشروبات، يمكن أن يؤدي إلى نفس النتيجة.

– التغير المفاجئ في أنماط النوم: فخلل الساعة البيولوجية للجسم، يزيد احتمال الإصابة بالصداع والآم الرأس.


الوسوم:, , , ,

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *