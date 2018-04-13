5 عادات شائعة تتسبب في إصابتك بـ ” الصداع “
تعتبر آلام الرأس والصداع، من أحد الأعراض الشائعة، التي يُعاني منها العديد من الناس؛ لذا وفي هذا السياق، سنستعرض أبرز مسببات الصداع.
– الجفاف: يُعد الجفاف، من أهم عوامل الشعور بالصداع؛ لذلك عندما تشعر بآلام الرأس، فأول ما يجب أن تتأكد منه، هو كمية الماء التي تشربها بشكل يومي.
– الضوء الأزرق: فالتعرض للضوء الناتج عن شاشات الكمبيوتر والهواتف المحمولة، يمكن أن يؤدي للصداع وآلام في العنق والكتف، بالإضافة للتشويش وعدم وضوح الرؤية.
– شرب الكثير من القهوة: الإفراط في تناول المشروبات، الغنية بالكافيين سبب شائع للصداع، والتوقف المفاجئ عن هذه المشروبات، يمكن أن يؤدي إلى نفس النتيجة.
– التغير المفاجئ في أنماط النوم: فخلل الساعة البيولوجية للجسم، يزيد احتمال الإصابة بالصداع والآم الرأس.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45610 ] نشر منذ 23 دقيقة
معلومات قيمه ,,