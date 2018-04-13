بعد قصف مطار التيفوي العسكري بسوريا.. إيران تتوعد إسرائيل برد حاسم

طهران(صدى):

حذر العميد عابدين خرم، قائد فيلق عاشوراء التابع للحرس الثوري، إسرائيل من أنهم سيردون رد حاسم، بعد قصف مطار التيفور العسكري في سوريا، والذي قتل فيه 7 من الخبراء الإيرانيين.

يجدر الإشارة إلى أن هذا التصريح، جاء بعد تشييع جثمان ” أكبر زوار جنتي ” ، أحد القتلى الإيرانيين في الهجوم على المطار السوري، في الضربة الجوية الإسرائيلية، وتوعد فيه بالرد المدمر على إسرائيل، دون أن يكشف طبيعة أو شكل هذا الرد.

ومن الجدير بالذكر أيضًا، أن تهديد االحرس الثوري، بعد تهديد إسرائيلي بالتصدي لإيران، في سوريا والضربات الاسرائيلية، التي طالت موقع الحرس الثوري، في أكثر من منطقة سورية في الأسابيع والأشهر الأخيرة، انتهاءً بالتهديد بمحو نظام الأسد.