فتاة تحتفل باستغناءها عن الجوال لمدة 275 يوم

القاهرة(صدى):

يدمن الكثرون استخدام الهواتف الذكية، وأصبح إدمانها أشد خطرا من إدمان المخدرات، فأصبح من الصعب استغناء الشخص عن هاتفه المحمول وقضاء يوم بدون استخدامه.

لكن قامت فتاة مصرية تدعى مارينا قررت تحدي نفسها ونجحت في الابتعاد عن استخدام الهاتف لمدة 275 يوما.

وأكدت الفتاة أنها ابتعدت في هذه الفترة عن كل الزيف الذي تراه في مواقع التواصل الاجتماعي، كالصور والمنشورات التي انتشرت بكثرة، إلى جانب ضياع الوقت في استخدام الهاتف وعدم المذاكرة.

وأوضحت أنها كانت حرة تمامًا، تقابل من تحب وتقضي معهم الوقت دون الحاجة للتحدث عبر الإنترنت، وكتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “النهارده كملت 275 يوما مليش تواصل مع العالم الخارجي بس بصراحة دول كانوا أحلى 275 يوما في حياتي “.