حارس سابق لترامب يفضحه : أقام علاقة مع مديرة منزله وأنجبت منه طفلا

واشنطن(صدى):

كشف حارس سابق بمبنى ” ترامب تاور” صحة ما أثير حول إقامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علاقة مع مديرة منزله، وإنجابه منها طفلا.

وأوضح قئلا : ” استيقظت اليوم صباحا، لأجد أن الإتفاق الذي تم بيني وبين صحيفة ناشونال إينكويرير عن الرئيس الأمريكي تم تسريبها إلى الصحافة ” ، مضيفًا: ” استطيع تأكيد أنني أثناء عملي في برج ترامب العالمي، تلقيت أوامر بعدم انتقاد مديرة منزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب إقامتها علاقة معه في تلك الفترة، والتي نتج عنها طفل “.

كانت وسائل إعلام أمريكية تداولت أنباء خلال الأيام الماضية عن أن الرئيس الأمريكي أقام علاقة مع مديرة منزله، الأمر الذي اسفر عنه إنجاب طفل.