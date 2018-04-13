حارس سابق لترامب يفضحه : أقام علاقة مع مديرة منزله وأنجبت منه طفلا
كشف حارس سابق بمبنى ” ترامب تاور” صحة ما أثير حول إقامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علاقة مع مديرة منزله، وإنجابه منها طفلا.
وأوضح قئلا : ” استيقظت اليوم صباحا، لأجد أن الإتفاق الذي تم بيني وبين صحيفة ناشونال إينكويرير عن الرئيس الأمريكي تم تسريبها إلى الصحافة ” ، مضيفًا: ” استطيع تأكيد أنني أثناء عملي في برج ترامب العالمي، تلقيت أوامر بعدم انتقاد مديرة منزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب إقامتها علاقة معه في تلك الفترة، والتي نتج عنها طفل “.
كانت وسائل إعلام أمريكية تداولت أنباء خلال الأيام الماضية عن أن الرئيس الأمريكي أقام علاقة مع مديرة منزله، الأمر الذي اسفر عنه إنجاب طفل.
لزهارى ،الوادي[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 15 دقيقة
لا غرابة فى ذالك إنسان ثرى ووسيم ولا ينتمى الى دين ينهى اتباعه ممارسة الجنس مع الأجنبيات فهو والحيوان سواء لكن لم يعيبون على ترمب والمجتمع الأمريكي كله غارق فى أفعال اقل ما يقال عنها حيوانية فإذا توفر المال فى إمكان الرجل ان يصطحب من يشاء من البنات مقابل المال شعب مادى لا يؤمن ولا مبدأ له