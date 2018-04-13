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جرأة ملابس ميريام فارس تستفز جمهورها

جرأة ملابس ميريام فارس تستفز جمهورها
أماني الغامدي(صدى):

اعتادت المطربة اللبنانية ميريام فارس على إثارة الجدل من وقت لآخر بسبب ملابسها التي طالما اتسمت بالجرأة.

واستفزت مريام فارس جمهورها مؤخرا وتعرضت لانتقادات حادة بسبب صور جديدة قامت بنشرها عبر حسابها الرسمي بـ” انستقرام “، مرتدية بنطال ضيق للغاية، وبلوزة شفافة كشفت عن أجزاء من جسدها.

وأجمع متابعيها على رفضهم فكرة ظهورها بهذة الملابس التي لا تناسبها، موجهين لها سيل من الكلمات الحادة.

 

 


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 2 ساعتين

😍😍😍😍😍

[ عدد التعليقات: 102 ] نشر منذ 2 ساعتين

مابتستحي

[ عدد التعليقات: 112 ] نشر منذ 2 ساعتين

😱😳

[ عدد التعليقات: 16242 ] نشر منذ 2 ساعتين

تبونها تجيكم متستره ومحجبه اكيد بتكون كذا ومن علا شاكلتها من الرقاصات والمغنيات

[ عدد التعليقات: 721 ] نشر منذ 17 دقيقة

ههههههه
المشكله عدم لبسها حزاما لبنطالها الاسود يامتفائله 🙂

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