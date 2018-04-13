” الفيصل ” يوضح سبب رفضه كتابة مذكراته

نايف السالم(صدى):

كشف مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، جوانب من حياته الشخصية، موضحا أنا إعجابه بوالده كأب وقائد ومجاهد عروبي إسلامي، له بصمة على شخصيته في كل شيء.

وقال الأمير الفيصل خلال حواره مع ” الأهرام العربي ” : ” تعلمت منه التأني، وعدم الاستعجال، فهو ابن عبدالعزيز، طويل نحيل، وسيم جليل، له ابتسامة جذابة، ونظرة عميقة خلابة، فهو الذي حضن جرأة براءتي، أما جدي الملك المؤسس فلم أر مثله رجلا شامخ القامة، رفيع الهامة، في وجهه صرامة، وفي شفتيه ابتسامة، وفي نظرته شجاعة وشهامة، هذا هو جدي الملك إذن “.

وعن موهبته في الأدب والشعر قال: ” بدأت كتابة الشعر وأنا في المدرسة، وتحديدا في المرحلة الثانوية “، أما آخر قصيدة له، فقال إنه ما زال يكتبها، عن مكة المكرمة، ويحلم بها أذكى مدن العالم، قائلا: ” نقطة ضعفي مصدر قوتي.. الله، الملك، الوطن “.

وعن نيته في كتابة مذكراته قال: ” لا أريد أن أكتب، لأنني لا أستطيع أن أكتب الحقائق، وبالتالي لا أريد أن أتجاوزها، لذلك لن أكتب، فكتابة الحقائق صعبة عليّ وعلى غيري “.