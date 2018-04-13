في أسبوع الموضة.. عارضة أزياء : ” لم أفكر يومًا أن آتي إلى السعودية “

أماني الغامدي(صدى):

في مقطع فيديو وثق لقطات من التحضير لأسبوع الموضة الذي انطلقت فعالياته في الرياض، قالت عارضة الأزياء الأمريكية ” سييرا جيلي ” أنها لم أفكر يوما أن تأتي إلى السعودية قائلة : ” لكن الآن أنا هنا، أنه أمر رائع وأنا متحمسة جدا “.

يذكر أن النسخة الأولى من أسبوع الموضة العربية المخصص للنساء، انطلقت فعالياته في الرياض بحضور مشاهير الموضة في العالم بينهم الإيطالي روبرتو كافالي ومصمم الأزياء الراقية الفرنسي جان بول غوتييه.

وتستمر فعاليات المعرض حتى بعد غد بمشاركة مصممين عالميين في الموضة من إيطاليا وأمريكا وفرنسا ولبنان.

وتقدم المصممة السعودية أروى البنوي، مجموعة بعنوان «المرأة المناسبة»، فيما ينتظر أن تقدم مشاعل الراجحي مجموعتها الجديدة.