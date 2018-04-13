قتلوا أخيهم بسبب تعليق ساخر على ” فيس بوك “

القاهرة(صدى):

أقدم ثلاثة أشقاء مصريين على قتل أخيهم الرابع الذي لقى مصرعه متأثرا بإصابته بعد التعدي عليه بالشوم وسلاح أبيض بسبب تعليق ساخر على صورة للقتيل على الفيس بوك.

وعلمت الشرطة المصرية بالواقعة من خلال ورود بلاغ من المستشفى التي نقل إليها المجني عليه، 19 عاما ، مصاب بجروح قطعية متفرقة فى أنحاء جسده لتعدى آخرين عليه.

وانتقلت الجهات المختصة إلى مكان البلاغ وبسؤال والد المجنى عليه، اتهم كلا من عماد ف 30 سنة، واثنين من أشقائه مقيمون بقيام المتهم الأول بالتعليق بسخرية على صورة نجله على الفيس بوك ، فنشبت بينهما مشادة كلامية قام على أثرها المتهمين بالاعتداء على المجنى عليه بالشوم والأسلحة البيضاء، وتم نقله إلى المستشفي وتم تحرير محضر بالواقعة وجار عرضه على النيابة العامة المصرية لمباشرة التحقيقات.