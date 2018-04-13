بالصور.. تفاصيل 3 حوادث متتالية شهدتها الباحة

إبراهيم الزهراني(صدى):

في ثلاث حوادث منفصلة ، شهدتها منطقة الباحة مساء الخميس، خلفَا تسع إصابات، كانت قد باشرتها الجهات المختصة وعلى رأسها الفرق الاسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي .

ففي الحادث الأول كما جاء على لسان المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الاحمر بالباحة ، عماد بن منسي الزهراني ، وقال : ورد بلاغ للعمليات على الرقم الموحد 997 ، في تمام الساعة 17:52 بعد عصر اليوم الخميس ،يفيد بوقوع حادث تصادم ، الموقع دوار الغوث بمحافظة العقيق . وذكر ” الزهراني ” : تم توجية فرقة اسعافيه للموقع وعند وصول الفرقة الاسعافية اتضح بوجود اصابتين متوسطه تم التعامل مع الاصابات اسعافياً بالموقع ونقلها لمستشفى العقيق العام .

وفي الحادث الثاني وأضاف “الزهراني” : ورد بلاغ عن حادث تصادم على الرقم الموحد 997 في تمام الساعه 23:09 م الموقع دوار كرى بالعقيق تم توجيه ثلاث فرق اسعافية من الهلال الاحمر والقيادة الميدانية وفرقة من اسعاف الصحةحسب البلاغ الوارد للعمليات والافادة بوجود عدد من الاصابات بالموقع، وعند وصول الفرقة إلى الموقع تمت المباشرة من قبل الفرق، واتضح وجود ثلاث اصابات اصابه تم التعامل معها من قبل اسعاف الهلال الاحمر وكانت اصابته خطيره توقف قلب وتنفس وتم التعامل مع الاصابه CPR لحين وصولهم مستشفى العقيق العام.

وإصابه خطيره نقلت من قبل فرقة اسعاف الصحة ،وإصابه خطيره نقلت من قبل فرقة الدفاع المدني .

وفي الحادث الثالث ، أفاد ” الزهراني ” : بأنه ورد بلاغ للعمليات في تمام الساعة 00:26 صباح الجمعه عن حادثٍ تصادم آخر مروري ، الموقع الباحة بشير ، وتم توجية ثلاث فرق اسعافيه والقياده الميدانيه حسب البلاغ الوارد للعمليات يوجد تعدد اصابات بالموقع وعند وصول القيادة الميدانيه للموقع وتمت المباشرة من قبل القيادي اتضح وجود اربع اصابات ، وعند وصول الفرق الاسعافيه للموقع تم التعامل مع الاصابات، فيما تم إجراء عملية اسعاف المُصابين بالموقع ونقلهم لمستشفى الملك فهد العام .

وطالب ” الزهراني ” بالابتعاد عن التجمهر بمواقع الحوادث مع تأكيده على جاهزية فرق الهلال الأحمر لمجابهة مثل تلك الظروف والاتصال على ( 997 ).