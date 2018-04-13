المنتجات الكهربائية المغشوشة خطر لايستهان به

عادل الحربي (صدى):

تعددت حوادث الانفجار المتمثلة في الأجهزة الكهربائية المقلدة المغشوشة في الآونة الأخيرة بالمملكة.

فكثير ما تسمع عن انفجار جوال بسبب شاحن مقلد، أو حرائق بسبب جهاز كهربائي غير مطابق للمواصفات.

وينظر البعض إلى تلك الحوادث على أنها حوادث اعتيادية تحدث بين الحين والآخر، لكنها أخطر من ذلك خاصة أن تلك الأجهزة باتت نتشرة بشكل كبير.

وترجع المشكلة لعدة عوامل أهمها غياب الوعي لدى المواطنين، وحرصهم على شراء الأرخص بدلا من انتقاء الأجود.

وفي هذا السياق تعمل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ” ساسو “، ضمن مبادرة البرنامج السعودي لسلامة المنتجات على سحب عينات عشوائية من السوق وفق خطة سنوية محددة تشمل مختلف المجالات والسلع والمنتجات.