فوائد وضع ” النعناع ” بجانب الأطفال خلال النوم

أميرة خالد(صدى):

تعاني العديد من المنازل خاصة في فصل الربيع من تواجد الناموس، ودائما ما يبحثون على طريقة للقضاء نهائيا على الناموس بطريقة لا تؤثر على الأطفال خاصة .

وينصح الخبراء بحل بسيط دون الحاجة لاستخدام المبيدات الضارة، ويتمثل في أن تأخذى بعض أوراق النعناع الطازج وتقومي بوضعها بالقرب من السرير فى جميع جوانب الغرفة وبهذة الطريقة سوف تقضي نهائيا على الناموس والنعاع متوفر فى الأسواق بكثرة.

ويعتبر أيضًا الريحان عشبا هاما جدا ولأوراقه رائحة قوية وهذه الرائحة هي التي تساعد على طرد الناموس والحشرات الطائرة.

كما يمكن وضع أوراق القرنفل عند النوافذ والأبواب وبجانب طاولات الطعام وبالمطبخ حتى تمنع الناموس من الدخول إلى منزلك، كما يفضل أن تقوم باستخدام قرنفل طازج وإذا لم تجد فاستخدم القرنفل الجاف.