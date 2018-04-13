شركة ” HP ” تنافس في مجال تصنيع وبيع الحشيش

واشنطن(صدى):

في قرار غريب من نوعه أعلنت شركة ” هوليت باكارد ” الشهيرة في مجال صناعة التكنولوجيا الأمريكية، وحاملة علامة “HP ” التجارية ، منافستها فى مجال تصنيع وبيع الماريجوانا والحشيش القانوني.

و تعمل الشركة في تصنيع أجهزة الإدراج والتسجيل للمتاجر التي تبيع الماريجوانا، وبذلك تصبح أول شركة تكنولوجيا تعمل في تصنيع أجهزة تستخدم في صناعة الماريجوانا.

وتتعاون مع شركة “Flowhub ” الناشئة، لبيع أجهزة التسجيل المزودة ببرامج تحتوd على مواصفات الماريجوانا بهدف المساعدة في ترخيص مبيعات ومخزون الماريجوانا، وإعداد التقارير حول حركة المبيعات، لتسهيل عملية توافق محلات بيع الماريجوانا والحشيش مع القوانين المحلية لكل ولاية أمريكية، فضلا عن اللوائح الفيدرالية.