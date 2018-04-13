بالفيديو والصور.. السوريون طلبوا من الملك المؤسس ترشيح الأمير فيصل ملكا لهم

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو نادر للأمير مساعد بن عبدالرحمن 1976م، أوضح فيه أسباب طلب السوريون من الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود ، ترشيح ابنه الأمير فيصل – طيب الله أثرهما – ليكون ملكاً على سوريا .

وأوضح الأمير مساعد بن عبدالرحمن، وكان يشغل منصب وزير للماليه في عهد الملك فيصل ، خلال الفيديو أن الملك المؤسس، وابنه الأمير فيصل، رفضا المقترح.