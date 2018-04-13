بالفيديو والصور.. السوريون طلبوا من الملك المؤسس ترشيح الأمير فيصل ملكا لهم
أظهر مقطع فيديو نادر للأمير مساعد بن عبدالرحمن 1976م، أوضح فيه أسباب طلب السوريون من الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود ، ترشيح ابنه الأمير فيصل – طيب الله أثرهما – ليكون ملكاً على سوريا .
وأوضح الأمير مساعد بن عبدالرحمن، وكان يشغل منصب وزير للماليه في عهد الملك فيصل ، خلال الفيديو أن الملك المؤسس، وابنه الأمير فيصل، رفضا المقترح.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1512 ] نشر منذ 2 ساعتين
هكذا هم ملوكنا الكبار
لا ينظرون بأطماع للأخوة والاشقاء رحم الله المؤسس ومن مات وحفظ لنا ابو فهد وعضيدة محمد