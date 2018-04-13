بالفيديو.. عاملة روضة تهتك عرض طفلة وتتحرش بها

القاهرة(صدى):

في زمن كثرت به حالات التحرش والاعتداءات خاصة على الأطفال ، ظهرت حالة تحرش جديدة بطفلة مصرية لا تتعدى الـ4 سنوات ،حيث تعرضت لهتك عرضها من قِبل عاملة في روضة أطفال بالقاهرة.

وكشف والد الطفلة الضحية عن إخلاء سبيل المتهمة على ذمة القضية مقابل 10 آلاف جنيه، مشيرًا إلى أن المحكمة حققت مع الأسرة أكتر من مرة على مدار 30 يوم، لكن حققت مع المتهمة مرة واحدة فقط، قائلا: ” عاوز أعرف إحنا جناة ولا مجني علينا “.

وأوضح والد الطفلة أن المتهمة اصطحبت الطفلة إلى دورة المياه ثم ارتكبت فعلتها، قائلا باستنكار: ” الدادة اعترفت قصاد النيابة العامة أنها ارتكبت الواقعة ولكن تم إخلاء سبيلها بكفالة 10 آلاف جنيه “.