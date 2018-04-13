نص برقية ولي العهد إلى ملك إسبانيا

نايف السالم(صدى):

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية شكر لجلالة الملك ” فيليبي السادس ” ملك مملكة إسبانيا.

وجاء نص البرقية كالتالي:

صاحب الجلالة الملك / فيليبي السادس ملك مملكة إسبانيا

تحية طيبة :

يسرني إثر مغادرتي بلدكم الصديق أن أتقدم لجلالتكم ببالغ الشكر والتقدير على ما وجدته والوفد المرافق من حُسن الاستقبال وكرم الضيافة.

جلالة الملك، أود أن أشيد بمتانة العلاقات بين بلدينا، وأؤكد أن المباحثات التي عقدناها مع المسؤولين في مملكة إسبانيا فى تعميق هذه العلاقات، وفي تعزيز أواصر التعاون المشترك، على النحو الذي يحقق مصلحة بلدينا وشعبينا الصديقين.

متمنياً لجلالتكم موفور الصحة والسعادة، وللشعب الإسباني الصديق دوام التقدم والازدهار.

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود