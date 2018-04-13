حادث مروع.. ألسنة اللهب تلتهم رجلا أثناء قيامة بالشواء

كانبرا(صدى):

في حادث مأساوي ، تعرض رجل أسترالي للاحتراق بطريقة مروعة أثناء شواء اللحم في حديقة منزله، بعدما تمكنت منه ألسنة اللهب.

ويرجع سبب الحادث عندما أراد الرجل زيادة النيران بوضع قطعة خشب كبيرة، ثم سكب كمية كبيرة من البنزين، الأمر الذي أدى لإنفجار النيران بشراسة في جسده، حيث تعرض لحروق خطيرة من الدرجة الثالثة.

وتم نقله للمستشفى في حالة سيئة للغاية، ويؤكد الأطباء أن الوضع حرج تمامًا، ولن يستطيع جسده التحمل أكثر من ساعات.