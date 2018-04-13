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بعد شهرين زواج..داليا مبارك تكشف عن خبر حملها بطريقة خاصة

بعد شهرين زواج..داليا مبارك تكشف عن خبر حملها بطريقة خاصة
أماني الغامدي(صدى):

كشفت المطربة السعودية الشابة داليا مبارك ، عن خبر حملها بطريقتها الخاصة، مشاركة متابعيها بموقع ” انستقرام ” فرحتها.

ونشرت مبارك صورة لثلاثة أكواب من القهوة، اثنان كبيران باسمها واسم زوجها، والثالث صغير للغاية ويحمل كلمة ” طفل “، وأرفقت الصورة بعبارة ” ما شاء الله “.

كانت مبارك احتفلت بزفافها على رجل أعمال أمريكي ،في أوائل شهر فبراير الماضي في أجواء عائلية بسيطة، وكان فستان الزفاف من توقيع المصممة التركية Serap Sergin.

 

 


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