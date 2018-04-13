مدارس المدينة تطبق الاختبارات الدولية ” بيزا “

نايف السالم(صدى):

طبّقت إدارة تعليم البنات بالمدينة المنورة، أمس الخميس، اختبارات الدراسة الدولية ” بيزا ” PISA في عدد من المدارس الحكومية والأهلية بالمنطقة.

ويهدف هذا النوع من الاختبارات إلى دعم الإيجابية في التعليم، وتعزيز فرص التواجد في المسابقات التعليمية الدولية.

وأوضحت منسقة الاختبارات في تعليم المدينة المنورة جميلة حسن نوّار أن تلك الاختبارات تركّز على ثلاثة مجالات أساسية تشمل القراءة، والرياضيات، والعلوم، وتقام كل ثلاث سنوات، وفي كل مرة يكون التركيز على أحد هذه المجالات.

وأشارت إلى أن هذا العام 2018 م سيكون التركيز على مجال القراءة بنسبة 70% فيما حدد لمجالي الرياضيات والعلوم 15% لكل منهما.