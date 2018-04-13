رجل يطعن ابنته وطليقته ويسلم نفسه

برلين(صدى):

في واقعة غريبة، أقدم رجل ألماني على طعن ابنته الصغيرة التي لم تبلغ الثلاثة أعوام، ومطلقته ،أمس الخميس ،ثم توجه لتليم نفسه للشرطة في مدينة هامبورج الألمانية.

ونفذ الرجل البالغ من العمر 33 عامًا الجريمة بإحدى محطات مترو الأنفاق، وعلى إثر الطعنة توفيت الطفلة في الحال في حين تم نقل الأم للمستشفى، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة.

وأكدت الصحيفة أن الجاني سلم نفسه للشرطة، بينما أكد متحدث باسم الشرطة الحادثة قائلًا : ” قام الرجل بطعن الطفلة والأم بشكل مكثف ومتعمد “.